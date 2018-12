Hoje nas notícias: Exoneração na CP, IRS e Montepio

A CP demitiu o diretor que alertou para riscos de segurança. Na imprensa nacional é ainda destaque a entrevista ao economista Vítor Bento que alerta que a hostilidade aos lucros elevados promove salários baixos. Conheça estas e outras notícias que estão a marcar a atualidade.

CP demitiu diretor que alertou para risco de segurança

O diretor de material circulante da CP, José Pontes Correia, foi exonerado no início deste mês depois de se ter mostrado contra um ato de gestão da administração da empresa. Face à falta de material, a CP decidiu prolongar o ciclo de manutenção dos rodados das automotoras elétricas. Assim, em vez de recolherem ao fim de 1,7 milhões de quilómetros passam a ir para as oficinas ao fim de dois milhões. Um aumento de 300 mil quilómetros que levou o diretor de material a levantar questões de segurança para os passageiros. A empresa demitiu-o, mas ao Público deixou a garantia de que o processo “não coloca em causa a segurança da operação ou dos passageiros”.

Indemnizações pagas pelo Fundo de Garantia Salarial não escapam ao IRS

As indemnizações pagas pelo Fundo de Garantia Salarial — que se destina a pagar salários e subsídios que não consigam se pagos pela empresa em virtude de esta ter sido declarada insolvente — também pagam imposto de IRS nos mesmos moldes das que são adiantadas pela entidade empregadora. O pagamento de imposto é feito na parte da indemnização por cessação do contrato de trabalho.

Vítor Bento: Hostilidade aos lucros elevados promove salários baixos

Em entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1, o economista Vítor Bento criticou o aumento da tributação sobre os grandes lucros empresariais. O economista considera que a medida desincentiva a acumulação de capital, o aumento da produtividade e, em última análise, compromete a subida dos salários.

Investimento no Montepio arrisca volta à Santa Casa

A entrada da Santa Casa no capital do Montepio está em causa. Seis meses após a sua formalização, a entrada daquela entidade no capital do banco ainda não se concretizou. E se tal não acontecer até ao final do ano, os 75 mil euros investidos poderão ter de ser devolvidos à Santa Casa por dificuldades em justificar, em termos contabilísticos, esse “cheque”, dá conta o Jornal de Negócios (acesso pago).

Obras ainda não arranca em dezenas de casas ardidas

Há ainda 39 famílias desalojadas pelos fogos de 2017 que continuam com a vida sem voltar à normalidade. Esta segunda-feira, o Jornal de Notícias (edição em papel) adianta que as obras ainda não arrancaram em dezenas de casas ardidas. Como exemplo, a publicação apresenta o caso de “João”, que está a viver numa garagem.