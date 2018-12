Lisboa cai pelo terceiro dia. Cede à pressão da EDP e Nos

A bolsa nacional arrancou a semana com o “pé esquerdo”. Trata-se da terceira sessão em que está no vermelho, acompanhando o sentimento negativo das pares europeias, condicionada pela envolvente externa e os receios face à evolução da economia. A EDP e a Nos são os títulos que mais pressionam o PSI-20.

O índice de referência da praça lisboeta recua 0,39%, para os 4.784,94 pontos, nove títulos no vermelho, seis em alta e dois inalterados. Na Europa, as perdas são transversais aos diferentes índices bolsistas, com destaque negativo para as retalhistas europeias que estão em mínimos de julho de 2016.

“Para além de uma aversão enraizada por parte dos gestores globais (que sistematicamente não escondem a sua preferência pelas ações americanas), a envolvente político-social na Europa não é propriamente apelativa”, diz o BPI no seu diário de Bolsa desta segunda-feira, lembrando os movimentos de protesto em França, a instabilidade em torno do Brexit e a crise política com Itália.

Em Lisboa, a EDP comanda as perdas. As ações da elétrica recuam 1,42%, para os 3,06 euros, apesar de nesta segunda-feira a sua participada EDP Renováveis ter anunciado a conquista de mais um contrato para a disponibilização de energia eólica na Grécia. A própria EDP Renováveis não consegue escapar ao sentimento negativo generalizado. As ações da empresa liderada por Manso Neto deslizam 0,39%, para os 7,715 euros.

A condicionar o rumo da praça lisboeta estão também as perdas de 1,2%, para os 5,245 euros, dos títulos da Nos. No mesmo sentido segue o BCP, cujas ações desvalorizam 0,5%, para os 24,06 cêntimos.

Em alta, destaque para os CTT que soma em bolsa 1,31%, para os 3,24 euros por ação. Nota positiva também para a Navigator e Semapa, cujas ações somam 0,51% e 0,61%, respetivamente, para os 3,53 e 13,12 euros.

(Notícia atualizada às 8h20 com mais informação)