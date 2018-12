Depois de Theresa May ter decidido adiar o voto ao acordo final do Brexit, o líder trabalhista, Jeremy Corbyn, vai apresentar uma moção de censura contra a primeira-ministra britânica, avança a Bloomberg (conteúdo em inglês).

Esta segunda-feira, May decidiu que a votação pelo Parlamento britânico do acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia vai realizar-se na terceira semana de janeiro, mas Corbyn quer antecipar essa votação. “Esta Câmara não tem confiança na primeira-ministra devido à sua incapacidade de permitir que a Câmara dos Comuns tenha um voto significativo imediatamente”, disse o deputado no final do debate.

“A primeira-ministra tem recusado teimosamente permitir que a votação ocorra na data que ela tinha aceitado, tem-se recusado a permitir que ocorra esta semana e agora pensa que irá ocorrer a 14 de janeiro, quase daqui a um mês. Isto é inaceitável”, continuou Corbyn, dizendo que a única forma desta votação ocorrer esta semana é através desta moção. “Não há mais desculpas para atrasos”, reiterou.

Contrariamente ao normal, esta moção de censura não foi apresentada contra o Governo, mas sim contra Theresa May, o que, de acordo com as regras do Parlamento, não é suficiente para fazer cair o Governo. Esta atitude já tinha sido falada por vários analistas e acabou por acontecer no final de debate.

Esta segunda-feira, a primeira-ministra britânica sinalizou a intenção de voltar ao debate do Voto Significativo na semana que começa a 7 de janeiro, e fazer a votação na semana seguinte. “Posso confirmar hoje que pretendemos voltar ao debate do Voto Significativo na semana que começa a 7 de janeiro e realizar o voto na semana seguinte”, disse. O Parlamento vai votar o acordo para o Brexit na semana que começa a 14 de janeiro.

(Notícia atualizada às 18h40 com mais informação)