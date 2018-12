As empresas apostam cada vez mais nos veículos elétricos e a nem a Emov escapou. A detentora dos carros elétricos que passeiam por Lisboa e Madrid foi adquirida na totalidade pelo Grupo PSA, que detém as marcas Peugeot, Citroën e Opel. Este controlo de capital aconteceu através da Free2Move que comprou a posição da empresa de mobilidade urbana Eysa, que detinha a Emov.

“Dois anos após o lançamento da Emov, o Grupo PSA adquiriu a participação da Eysa na join venture. A Emov posicionou-se com sucesso no competitivo mercado de carsharing e conta atualmente com mais de 200 mil utilizadores e uma frota de 600 Citroën C-Zero 100% elétricos em Madrid e 150 em Lisboa, defendendo a mobilidade sustentável”, lê-se no comunicado, assinado por Brigitte Courtehoux, CEO da Free2Move.

Esta compra aconteceu através da Free2Move — a marca de mobilidade do Grupo PSA, iniciada em 2016 –, que adquiriu a posição da Eysa, que detinha a Emov. Faz parte de uma “estratégia de mobilidade” do Grupo PSA, liderado por Carlos Tavares, que tem vindo a expandir a sua atividade em várias cidades do mundo, tais como Wuhuan, na China, em setembro, Washington em outubro e Paris este mês.

“O Grupo PSA continua a investir com o objetivo de que as iniciativas derivadas de veículos de carsharing e, em geral, de novas formas de mobilidade, sejam um sucesso”, refere o comunicado. “A mobilidade partilhada, na qual a Emov assenta, é uma das sete supertendências identificadas pelo Grupo para redefinir e criar o futuro do automóvel”.

“A nossa decisão de obter a totalidade da Emov enfatiza o nosso compromisso com o desenvolvimento de um ecossistema de serviços partilhados eficiente e sustentável”, rematou Brigitte Courthoux.