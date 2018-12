Está criado o Movimento Coletes Amarelos Portugal. Define-se como um “movimento pacífico apartidário, sem fins lucrativos, de união e apoio a todos os grupos e indivíduos” conhecidos como os “coletes amarelos” e promete protestar até que estejam resolvidos “os variados problemas da atualidade no nosso país”. Para esta sexta-feira, este movimento, inspirado nos “coletes amarelos” franceses”, tem marcado um protesto que irá alargar-se por todo o país, estando já marcadas dezenas de manifestações — que garantem que serão “pacíficas” — em várias cidades.

Já foram associados à extrema-direita e também já viram ser criticada a inexistência de reivindicações concretas. Agora, os “coletes amarelos” mostram-se mais organizados, com um grupo de Facebook que conta com mais de 10 mil membros e um site em construção que ainda não está disponível. Garantem que não estão associados a qualquer movimento político e que “a principal intenção do grupo é dar voz aos portugueses de forma unânime e organizada”, sem tolerância para “qualquer tipo de violência, vandalismo ou danos”. Já têm uma lista de reivindicações, que consta de um manifesto divulgado esta semana.

Apesar desta descrição, não é difícil encontrar comentários racistas neste grupo, que é público. Um dos membros inclui este ponto na lista de reivindicações: “Acabar com a descriminação [sic] racial no que toca a contribuir para o estado [sic], ou todos contribuímos ou então também queremos todos ter direito a casas e ao belo cheque todos os meses nos correios, imaginem o que seria deste país se todos os portugueses se convertessem numa [sic] determinada etnia”. Outro publica uma imagem antiga da campanha eleitoral de Durão Barroso, quando concorria a primeiro-ministro, com o seguinte comentário: “Vendeu-se aos judeus Rothscilds. Iraque-Goldman Sachs”. Há também quem incentive a violência. “Parece-me que se formos pacíficos, os políticos até se vão rir!!!”, comenta outro membro. No manifesto agora divulgado, o grupo ressalva: “Não apoiamos atos de vandalismo e violência de qualquer espécie, mas não seremos responsáveis pelos atos de cada indivíduo“.

Afinal, o que querem os “coletes amarelos” portugueses? Na prática, o mesmo que exigiram os franceses. Depois de, em França, ter sido anunciada a reversão de um aumento de impostos e a subida do salário mínimo em 100 euros, em Portugal, os manifestantes portugueses reivindicam também a redução de várias taxas e impostos e o aumento do salário mínimo para 700 euros (o que, tendo em conta este será de 600 euros no próximo ano, corresponde a um aumento de 100 euros, tal como foi concedido em França).

Ponto por ponto, estas são as reivindicações dos “coletes amarelos”:

Redução de taxas e impostos

Redução do IVA, IRC e das taxas sobre a eletricidade, “com incidência sobre as taxas de audiovisual e de emissão de dióxido de carbono”;

Concessão de incentivos, “fiscais e outros, para as micro e pequenas empresas poderem pagar, com a correspondente taxação às grandes empresas e multinacionais, com base na sua margem de lucro”;

Fim do imposto sobre produtos petrolíferos e redução para metade do IVA sobre combustíveis e gás natural.

Aumento do salário mínimo nacional

Aumento imediato do salário mínimo para 700 euros. Para isso, argumenta este movimento, “basta proceder ao corte nas pensões acima de dois mil euros”.

Aumento do subsídio de desemprego

Aumento imediato do subsídio de desemprego, incluindo o período de duração. Para isso, argumentam, “basta proceder ao corte nas pensões milionárias acima de cinco mil euros”.

Aumento das pensões e idade de reforma igual para políticos

Aumento imediato da pensão mínima para 500 euros. Para que isso seja possível, defendem, bastam os cortes de pensões acima de dois mil e cinco mil euros, para além de tornar obrigatória a idade de reforma dos políticos os 66 anos, “como o restante dos portugueses”;

Fim imediato ou corte das subvenções vitalícias para políticos.

Medidas contra a corrupção

Criação de um Código Penal mais rigoroso e investimento na criação de unidades especializadas independentes na prevenção e combate à corrupção. Segundo o valor apresentado, sem justificação ou referência à sua fonte, por este movimento, a corrupção custa 18 mil milhões de euros, por ano, aos contribuintes;

Redução para metade do número de deputados existentes na Assembleia da República, com adoção de sistemas biométricos para registo de assiduidade;

Averiguação imediata das falsas moradas dos deputados com a obrigação de reembolso;

“Acabar com as mordomias de toda a classe política portuguesa”.

Reforma do Serviço Nacional de Saúde

Acabar com a “prática antagónica existente entre as necessidades do doente e os lucros da indústria farmacêutica, entre o valor de uso e o valor de troca dos medicamentos, face ao poder de compra dos portugueses”;

Impedir o enriquecimento pessoal de políticos que “servem os interesses da indústria farmacêutica”.

Revitalização dos setores primário e secundário

Criação de condições para que a produção e exportação das matérias primas passem a ter um valor agregado;

Criação de condições para a exportação de produtos do setor secundário.

Direito à habitação e fim da crise imobiliária