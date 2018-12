Fed pesa em Lisboa e na Europa. Galp e BCP arrastam bolsa

Após um dia de pausa, a bolsa nacional volta a mergulhar nas perdas. A praça lisboeta está no vermelho, seguindo o rumo das pares europeias, com as ações do Velho Continente em mínimos de final de 2016. Os investidores revelam os seus receios após as indicações da Reserva Federal dos EUA (Fed) que na quarta-feira anunciou uma nova subida das taxas de juro. No PSI-20, a Galp e o BCP são os títulos que mais pesam.

O índice de referencia da bolsa nacional arrancou a perder 0,84%, para os 4.704,16 pontos. As bolsas europeias também seguem negativas, com o Stoxx Europe 600 a recuar 1,4%, para mínimos de dezembro de 2016. Isto depois de Wall Street ter fechado na quarta-feira em novos mínimos, sentimento que também se alastrou para a sessão bolsista asiática nesta quarta-feira.

Esse sell-off surge após o anúncio da Fed de uma nova subida dos juros, pela quarta vez este ano, e de que prevê mais duas subidas dos juros em 2019, uma previsão que desiludiu os investidores. Estes esperavam redução ainda maior no ritmo de subida dos juros, ou mesmo uma pausa.

Em Lisboa, destaque para a Galp Energia que vê as suas ações deslizarem 1,61%, para os 13,75 euros, num dia que volta a ser marcado pela quebra das cotações do petróleo. O preço do barril do brent negociado em Londres — referência para as importações nacionais — desvaloriza 1,83%, para os 56,19 dólares.

Por sua vez, os títulos do BCP recuam 1,35%, para os 23,32 cêntimos, sendo um dos principais pesos neste regresso às quedas da praça nacional. Mas o vermelho marca o sentimento de quase todas as cotadas do PSI-20.

Nota ainda para a Nos e a Sonae, cujas ações sofrem perdas de 1,87% e 1,84%, respetivamente, para os 5,25 euros e 80,20 cêntimos.

O grupo EDP também está mergulhado das perdas. As ações da elétrica liderada por António Mexia perdem 0,84%, para os 2,964 euros, enquanto as da cotada comandada por Manso Neto — a EDP Renováveis — caem 0,33%, para os 9,02 euros.

