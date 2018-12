Coletes amarelos: Marcelo tentou travar camionistas

A viagem de camião TIR que Marcelo Rebelo de Sousa fez na passada terça-feira foi uma forma de o Presidente da República serenar os ânimos dos camionistas, escreve esta quinta-feira o Público (acesso condicionado). De acordo com a publicação, Marcelo quis travar os organizadores anónimos da organização que ameaça replicar os protestos dos “coletes amarelos” franceses em Portugal, se não fosse dada uma resposta do Governo às queixas dos profissionais.

Esta terça-feira, Marcelo reuniu-se com representantes do grupo “Motoristas do Asfalto” e viajou por momentos num camião de Fernando Frazão, com câmaras de televisão a acompanhar o passeio, escreve o Público. No mesmo dia, o Presidente admitiu que os coletes amarelos teriam contactado os camionistas para aderirem ao protesto mas não tinha conhecimento de qualquer garantia sobre a adesão ou não à manifestação.

A organização do protesto, que deverá decorrer esta sexta-feira, contactaram o Palácio de Belém há algumas semanas para pedir um encontro com o Presidente da República mas ainda não terão tido resposta ao pedido. “Uma coisa é a manifestação pacífica, que é timbre em Portugal, outra coisa é a violência a que assistimos noutros países”, disse Marcelo à saída do almoço com os camionistas.