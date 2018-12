Ainda não tem planos para o réveillon? Não se preocupe que ainda pode terminar o ano em grande, e entrar em 2019 com as energias renovadas. Desde festas gratuitas, passando por jantares pensados por um chef para satisfazer o apetite uma última vez, até escapadinhas internacionais, há opções para todos os gostos.

Terreiro do Paço

Uma das celebrações mais conhecidas na capital lisboeta é a festa no Terreiro do Paço, com vista para o rio Tejo. Neste ano, a partir das 22h00, o músico Daniel Pereira Cristo convida os artistas Tatanka, João Só e Ana Bacalhau para animarem o réveillon em Lisboa. Já depois da meia-noite, chega Richie Campbell, que traz consigo Dengaz, Mishlawi, Plutónio e o Dj Dadda.

Avenida dos Aliados

Pelo Porto, é na Avenida dos Aliados que se concentra a festa, que terá concertos gratuitos. Alberto Rocha e Francisco Moreira abrem as celebrações com um DJ set às 22h. Uma hora depois, com o público já aquecido, chega Pedro Abrunhosa com o Comité Caviar. Finalmente, quando o relógio bater a meia-noite a assistência tem direito a um espetáculo de fogo-de-artifício.

Casa Lisboa

Se quiser marcar lugar para ver o fogo-de-artifício no Terreiro do Paço, com a barriga cheia, pode jantar na Casa Lisboa. O menu do restaurante, com seis momentos, foi pensado pelo chef Luís Gaspar. O custo da degustação são 120 euros, aos quais acrescem 40 euros de pairing de vinhos. Para quem tem filhos há uma ementa para crianças até aos 12 anos.

Festa no Convento do Beato

O Convento do Beato vai albergar, pelo sétimo ano consecutivo, o Le Réveillon. As últimas edições esgotaram todas, portanto é melhor não deixar a compra dos bilhetes para a última. Já estão disponíveis para venda, a partir de 37 euros, e o preço vai aumentando à medida que se aproxima a data do evento. Pode escolher ir apenas à festa, ou ter também o jantar incluído. Espera-se uma noite cheia de glamour, por isso o dress code é formal e elegante.

Despedida perto do mar na Ericeira

Para aqueles que se querem despedir do ano ao pé da praia, a Ericeira tem um novo hotel em frente à praia do Sul. O You and the Sea organizou uma festa para o último dia do ano, com direito a jantar no restaurante Jangada. Depois da refeição, um DJ anima a noite até às 3h da manhã, altura em que os festeiros podem seguir para discoteca Ouriço. Se o acordar for difícil na manhã seguinte, o hotel leva até ao seu sofá um kit “cura ressacas”, que vem na forma de uma pizza confecionada em forno de lenha.

Ano novo em Albufeira

A passagem de ano também pode ser celebrada em temperaturas mais quentes, a sul do país. Se escolher o Algarve, pode ir ao Epic Sana, que oferece um pacote de Réveillon de duas ou três noites. Os pacotes, desde 479 euros, incluem as noites de estadia, pequeno-almoço, jantar e bar aberto na noite de gala, e um brunch de ano novo.

Começar o ano como ‘007’ em Gaia

Os fãs de James Bond têm, na festa no Holiday Inn Porto Gaia, em Vila Nova de Gaia, a oportunidade para testar as capacidades enquanto agente secreto. O custo desta noite temática, dedicada ao 007, são 154 euros por pessoa, o que inclui um jantar de gala preparado pela equipa do chef Luís Santos, num ambiente inspirado nos bastidores do MI6. Se a festa continuar depois das doze badaladas, pode recuperar forças no buffet e ceia.

Hollywood na Madeira

A Madeira é um dos locais mais famosos pelo seu espetáculo de fogo-de-artifício, que recebeu inclusive um recorde Guiness, bem como a distinção de “melhor passagem de ano da Europa” pela European Best Destinations. Se quiser entrar em 2019 mesmo em grande e sentir-se como uma estrela, pode optar pelo Paul do Mar Sea View Hotel. Este local terá preparada uma festa com o tema “Hollywood“, com passadeira vermelha e até a entrega de estatuetas aos convidados que se destacarem.

Nochevieja em Madrid

Para uma escapadinha internacional pode dar um salto ao país vizinho, e descobrir as diferenças entre as tradições. Na capital e maior cidade espanhola, é na Puerta del Sol que se juntam para celebrar a nochevieja. O voo de ida e volta em classe económica fica-lhe a 85 euros, de acordo com a momondo.

Réveillon à francesa

Se quiser ir um bocadinho mais longe, a agência Abreu tem um pacote que inclui o voo e quatro noites de estadia em Paris, por 341 euros. Tem assim a opção de passar o réveillon com um toque de romantismo. Há festividades um pouco por toda a cidade da luz, centradas nos Champs-Elysées.