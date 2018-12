Disney prepara-se para 2019 em grande. Vão estrear 10 filmes

Vem aí um ano mágico para a Disney. A produtora norte-americana tem previsto a estreia de pelo menos dez filmes em 2019 que são quase um sucesso garantido nas bilheteiras, por já terem um grupo de fãs estabelecido.

“Todas estas peças estão a juntar-se para criar, em 2019, o que eu penso que será o maior ano para eles”, aponta um analista à Quartz (acesso livre/conteúdo em inglês). No próximo ano estão previstos novos filmes, sequelas para franchises como a Marvel, Frozen e Star Wars, e ainda remakes em live-action de clássicos da Disney, como do Dumbo, Alladin e Rei Leão.

Quer as continuações de histórias que já têm fãs, como o reavivar de clássicos conhecidos do público, é muito provável existir uma grande afluência às salas de cinema. Até agora, foi em 2016 que a Disney atingiu máximos de 7,6 mil milhões de dólares globalmente. Nesse ano, estrearam filmes como o Star Wars: Episódio VII – O Despertar da Força, À procura de Dory e Capitão América: Guerra Civil.

Já neste ano a Disney foi campeã no cinema, sendo que por 9 de dezembro já tinha arrecadado 7 mil milhões de dólares globalmente, o que representava 19% do total das bilheteiras. Entretanto ainda estreou o filme “O Regresso de Mary Poppins”, a 19 de dezembro, que deverá ajudar a cimentar a posição.

Veja que filmes da Disney vão estrear no próximo ano (datas para os EUA):

Capitã Marvel – 8 de março

Dumbo – 29 de março

Pinguins (Disneynature) – 17 de abril

Vingadores: Endgame – 26 de abril

Aladdin – 24 de maio

Toy Story 4 – 21 de junho

Rei Leão – 19 de julho

Artemis Fowl – 9 de agosto

Frozen 2 – 22 de novembro

Star Wars: Episódio IX – 20 de dezembro

A Disney engloba já vários estúdios de cinema como a Pixar, Lucasfilm e Marvel. Para 2019 está ainda prevista a estreia de mais filmes da Fox, que vão entrar no grupo da Disney depois da aquisição do estúdio, num negócio no valor de 71 mil milhões de dólares, estar completa.