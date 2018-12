Corrida às compras de Natal: MB bate recorde de transações

Os portugueses correram às compras na manhã da véspera de Natal e as transações refletiram-no. Segundo a SIBS, entidade que gere a rede Multibanco, foram feitas mais de 280 transações por segundo nas Caixas Automáticos e Terminais de Pagamento Automático. Um máximo nunca antes atingido em Portugal e que alcançou o pico pouco depois do meio-dia quando se registaram 281,5 operações instantâneas.

A SIBS foi dando conta do uso do Multibanco através da página da rede social Twitter. Já no sábado, também por volta do meio-dia, foram feitas cerca de 245,12 transações instantânea, ainda assim aquém dos 281 alcançados na véspera de Natal.

O ano passado, o pico de transações na rede multibanco aconteceu um pouco mais cedo, às 11h52, também na véspera de Natal. Foram nesse momento processadas 267 transações por segundo.

Em agosto, a SIBS revelou que a empresa espera encerrar este ano de 2018 com um novo registo histórico de 3,4 mil milhões de transições. Um valor que poderá ascender aos quatro mil milhões dentro de cinco anos através da utilização dos múltiplos canais como a rede Multibanco, a rede ATM Expresso, terminais automáticos de venda, portagens (Via Verde) ou home banking e mobile banking.