5 coisas que vão marcar o dia

Nesta quinta-feira serão conhecidos dados e projeções relativos à economia europeia, e também às contas públicas do país. A Associação Mutualista Montepio Geral vai discutir os planos e orçamento para o próximo ano. E deverá ser também o dia em que fica completa a aquisição do BPI pelo CaixaBank. Já para os contribuintes que costumam pedir fatura, pode ser o dia de sorte. Há sorteio extra da Fatura da Sorte, com três prémios de 50 mil euros, para além do habitual.

DGO revela execução orçamental

Será conhecida a síntese de execução orçamental relativa ao mês de novembro deste ano, divulgada pela Direção-Geral do Orçamento (DGO). O documento compila os principais indicadores de finanças públicas em Portugal. O Governo quer reduzir o défice para 0,7% do PIB em contabilidade nacional em 2018, sendo que Mário Centeno já veio admitir que poderá rever em baixa essa meta.

Previsões para a economia europeia

O Banco Central Europeu (BCE) publica o Boletim Económico logo de manhã. O documento, que indica as projeções da instituição para a economia nos países do Velho Continente, não deverá dar muitas novidades. O líder da instituição, Mario Draghi, já apresentou os primeiros pormenores da próxima fase da política monetária europeia, e anunciou o fim do programa de compra de ativos, naquela que foi a última reunião do BCE este ano.

Montepio reúne para preparar próximo ano

Depois das eleições que deram a vitória a Tomás Correia, que toma posse a 3 de janeiro, a Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG) vai reunir numa Assembleia geral ordinária. Na ordem de trabalhos está previsto deliberar sobre o programa de ação e orçamento para 2019, e também sobre o parecer do conselho fiscal. A AMMG prepara-se para lucrar apenas 1,7 milhões este ano, isto depois de ter registado lucros de 587 milhões de euros em 2017. No entanto, prevê uma aceleração dos ganhos para 2019.

A quem vai sair a sorte grande?

Se tem pedido fatura com número de identificação fiscal, pode ser um dos contemplados com um prémio. Esta quinta-feira, pelas 18h50, há um sorteio extraordinário da “Fatura da Sorte”, onde serão sorteados três prémios no valor de 50 mil euros cada, bem como o habitual prémio do sorteio regular semanal no valor de 35 mil euros, constituídos por “Certificados do Tesouro Poupança Crescimento”.

BPI passa todo para o CaixaBank?

O CaixaBank avançou com uma oferta de aquisição sobre o BPI, que terminou a 26 de dezembro. Nesta quinta-feira, a instituição deverá exercer o direito potestativo, segundo o qual os acionistas terão obrigatoriamente de vender as ações ao CaixaBank. Desta forma, o BPI passa a ser controlado na totalidade pelo CaixaBank, saindo de bolsa. No entanto, os pequenos investidores entraram com uma providência cautela para travar esta operação.