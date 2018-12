Acha que sabe tudo sobre o euro? Faça o teste do BCE

O euro faz 20 anos no dia 1 de janeiro de 2019 e o Banco Central Europeu (BCE) já começou as comemorações com a iniciativa #EUROat20. Além de uma série de explicadores e eventos oficiais, a instituição financeira desafia os cidadãos a testarem os seus conhecimentos sobre a moeda única num quiz, em várias línguas (incluindo em português).

São apenas quatro questões de escolha múltipla em cada nível — são três para incluir tanto leigos como especialistas na matéria — e, na maior parte dos casos, há opções divertidas. Não fazendo spoilers, podemos dar algumas dicas. Será que o objetivo do BCE é mesmo observar aves, em particular pombas e falcões? Teste aqui os seus conhecimentos sobre o euro.

O quiz inclui vários fun facts sobre o percurso da criação da moeda. Por exemplo, quando as notas e moedas de euro entraram em circulação em 1 de janeiro de 2002, procedeu-se à impressão de 14,9 milhões de notas. Quem responder às questões tem é de adivinhar quanto teria de andar para as apanhar todas se fossem colocadas de ponta a ponta. Até o nome da “gata favorita” do BCE pode ser encontrado nos meandros deste questionário.

Apesar de ter entrado em circulação apenas anos mais tarde, dia 1 de janeiro de 1999 foi a data em que 11 países da União Europeia fixaram taxas de câmbio, adotaram uma política monetária partilhada sob a responsabilidade do BCE e lançaram uma nova moeda comum.

“Começou por ser uma moeda eletrónica utilizada nos mercados financeiros e em pagamentos escriturais, tendo, três anos depois, entrado em circulação as notas e moedas do euro. Atualmente, o euro é a moeda de 19 países da União Europeia e de 340 milhões de cidadãos europeus. É uma das moedas mais importantes do mundo. As notas e moedas do euro são uma recordação diária e tangível da liberdade, conveniência e oportunidades proporcionadas pela União Europeia”, afirma o BCE.