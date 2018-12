Hoje nas notícias: BCP, Salgado, Sport TV e dinheiro

As primeiras páginas de todos os jornais estão dominadas pelo veto do Presidente da República ao diploma do Governo que contava apenas dois anos, nove meses e 18 dias do tempo de serviço congelado dos professores. Mas há mais. O Ministério Público impede que a defesa de Ricardo Salgado consulte na íntegra os autos do processo, nomeadamente as escultas telefónicas; o BCP realizou um aumento de capital de 47 milhões de euros no ActivoBank, a Força Aérea tem um heli parado porque não tem dinheiro para pagar as reparações e a Sábado dá-lhe um conjunto de dicas para aumentar o seu rendimento em 2019.

BCP aumenta capital do ActivoBank em 47 milhões

O BCP realizou um aumento de capital de 47 milhões de euros no banco eletrónico ActivoBank, a 14 de dezembro. Foi o primeiro reforço desde 2011 e mais do que triplica o capital da instituição bancária, cujo único acionista é o banco liderado por Miguel Maya. Segundo fonte oficial do BCP, “trata-se de um reforço de capital para acompanhar o forte crescimento da atividade do ActivoBank, cumprindo com os rácios regulamentares”. O plano estratégico da instituição até 2021 tem o banco eletrónico como uma das alavancas de crescimento e a internacionalização poderá estar entre as opções. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago)

Justiça trava acesso de Salgado às escutas

O Ministério Público impediu o acesso de Ricardo Salgado às escutas telefónicas efetuadas no processo do Grupo Espírito Santo. O segredo de justiça interno terminou em setembro, por isso a defesa de Salgado pediu para consultar integralmente os autos, mas o Ministério Público recusou — uma decisão já secundada pelo juiz de instrução, Carlos Alexandre — a consulta de algumas partes como por exemplo as escutas e os dados bancários e fiscais de terceiros investigados no inquérito, ou seja, dados protegidos por segredo profissional, emails ou cartas rogatórias provenientes do estrangeiro. Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso pago)

Sport TV arrisca pagar milhões por ter abusado de monopólio

A Sport TV vai ser julgada numa ação popular destinada a fazer com que o canal indemnize os seus clientes, isto depois de o Tribunal da Relação de Lisboa ter autorizado o Observatório da Concorrência — uma associação criada em 2014 e dirigida por professores universitários — a desencadear este tipo de ação em nome dos consumidores. O Observatório resolveu avançar depois de a Autoridade da Concorrência ter multado a Sport TV em 3,7 milhões de euros por violação das leis da concorrência. Caso a Sport TV perca poderá ter perdas de dezenas de milhões de euros. Mas a batalha judicial iniciada em 2015 está longe de terminar. Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado)

Força Aérea tem helicóptero parado há ano e meio por falta de dinheiro

A falta de pagamento de reparações levou a que um helicóptero militar usado em operações de busca e salvamento esteja parado há um ano e meio. O orçamento para a reparação do EH-101 ascende a seis milhões de euros, mas o Ministério das Finanças não libertou a verba para pagar à empresa EH Industries. “O processo de reparação ainda não está concluído”, confirmou o porta-voz da Força Aérea, tenente-coronel Manuel Costa, sobre o aparelho, que tem o número de cauda 19612. Leia a notícia completa no Diário de Notícias (acesso livre)

Como ganhar dinheiro em 2019

Dos fundos ao negócio imobiliário, a revista Sábado faz capa com um “guia completo” sobre a forma de gerir os rendimentos no próximo ano. Entre os vários textos explica como chegar à idade da reforma com 400 mil euros, que o negócio das casas vai bater recordes, quais os melhores fundos aconselhados pela DECO para aplicar as poupanças e que há novas empresas a pagar juros de empréstimos concedidos por pessoas individuais. A revista escreve ainda, na área do consumo, histórias de quem insistiu e ganhou, com “as melhores dicas para reclamar das prendas de Natal com defeito”. Leia na Sábado (acesso pago)