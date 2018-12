O ano novo está mesmo a chegar e, com ele, chegam também mais lugares de estacionamento da Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL). Desta vez, será a zona de Telheiras, freguesia do Lumiar, que vai passar a ser paga. E será já a partir de meados de janeiro.

De acordo com fonte oficial da EMEL, “a partir do dia 14 de janeiro terá início a ativação do estacionamento tarifado em Telheiras/Lumiar”. Em causa estão mais de 3.300 lugares.

O estacionamento vai abranger as zonas 14O (zona compreendida entre a Rua Professor Francisco Gentil, Rua Professor Vieira de Almeida, Rua Professor Fernando Fonseca e Avenida General Norton de Matos), 14K (parcialmente, entre a 2ª Circular e a Rua Fernando Namora), 14L (Telheiras – núcleo central) e 14M (envolvente do Estádio Alvalade XXI).

“Toda esta zona terá tarifário de Zona Verde”, adianta a EMEL ao ECO. Uma vez que é Zona Verde — o tarifário mais baixo da empresa de estacionamento — estacionar o carro por 15 minutos vai custar-lhe 0,25 euros. Mas se mantiver o carro aí estacionado por quatro horas, a fatura vai registar uma quantia de 3,20 euros.

Veja o mapa da EMEL para reconhecer mais facilmente o espaço:

Ainda no início deste mês, Luís Natal Marques, presidente da EMEL, confessou que acomodar os 200 mil veículos dos residentes e os 370 mil que entram todos os dias na cidade é uma “geometria difícil”. Contudo, em 2020, o presidente da empresa de estacionamento, prevê que a EMEL já esteja presente em todos os municípios da capital. Aliás, considera ser esse o desejo das próprias juntas de freguesia.

Para já, o desejo de Luís Natal Marques é tornar a EMEL uma empresa “mais amada”.