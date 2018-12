Os preços da eletricidade também vão baixar para os clientes da Endesa, Goldenergy e Galp. Enquanto na EDP os preços vão descer 3,5% no mercado livre, acompanhando a redução decretada para o mercado regulado, a partir de janeiro de 2019, a empresa espanhola desce os preços para a carteira de clientes em 6,3%, em média. Já operadora que agora pertence ao grupo suíço Axpo desce os preços em 4%.

“Apesar da constante subida do custo da eletricidade nos últimos anos, a Endesa não irá refletir essa subida nas faturas dos seus clientes“, indica a Endesa ao ECO. Em vez de aumentar os preços, a empresa liderada, em Portugal, por Nuno Ribeiro da Silva refere que vai “reduzir os preços em média 6,3%”. A dimensão da descida irá depender do perfil, como por exemplo se tem em conjunto luz e gás.

A Endesa é a segunda empresa do mercado liberalizado a anunciar uma redução de preços, isto depois da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) anunciar que os preços da eletricidade no mercado regulado vão cair 3,5%. A primeira foi a EDP Comercial, apontando para um redução, em média, dos mesmos 3,5%.

Seguiu-se a Goldenergy, que vai aplicar “uma redução que só é possível em virtude do investimento que a empresa tem realizado na sua transformação digital e num aumento da sua eficiência”, segundo explicou ao ECO fonte oficial. A operadora tem uma quota de mercado de 1,7%, de acordo com os últimos dados disponíveis na ERSE.

Também a Galp indica ao ECO que “tal como na tarifa regulada, as tabelas de preços de eletricidade da Galp vão descer já no dia 1 de janeiro de 2019″. A Goldenergy, a par da Galp, são as duas operadoras do mercado livre com as ofertas comerciais mais baratas do mercado, de acordo com as comparações da ERSE referentes ao terceiro trimestre.

A Endesa, que agora vai realizar uma descida expressiva nos preços, era até ao primeiro trimestre a empresa mais em conta para os consumidores. A empresa espanhola tem uma quota de 5,5% no mercado liberalizado em Portugal.

Por seu lado, a Iberdrola refere que “ainda não dispõe de informação” sobre a atualização das tarifas no mercado nacional. Contudo, “de certo que iremos acompanhar a evolução dos preços”, assegura.

(Notícia atualizada às 15h53 com informação sobre a Goldenergy e Galp)