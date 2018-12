António Lobo Xavier deixa administração da Sonaecom

António Lobo Xavier renunciou ao cargo de administrador não executivo da Sonaecom, devido às exigências das instituições financeiras “quanto à acumulação de cargos em órgãos sociais”, foi esta sexta-feira comunicado ao mercado.

“A Sonaecom informa […] que em virtude das exigências regulatórias das instituições financeiras quanto à acumulação de cargos em órgãos sociais, o administrador não executivo António Bernardo Aranha da Gama Lobo Xavier apresentou a sua renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração desta sociedade”, lê-se na informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a informação remetida ao mercado, António Lobo Xavier renunciou também ao cargo de representante para as relações com o mercado e a CMVM.