Depois da transferência de 75 mil euros da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) para o Montepio, que quase fez com que o banco devolvesse a quantia à SCML — por não existir um contrato assinado entre as partes — já há um documento que oficializa a operação. A Santa Casa já entrou no capital do Montepio, avança o Jornal de Negócios (acesso condicionado). Ao ECO, a Associação Mutualista revela que à SCML juntam-se outras 30 misericórdias.

“O contrato já foi assinado [pela entidade liderada por Edmundo Martinho e pela Associação Mutualista] e devolvido pela Associação Mutualista à SCML”, afirmou fonte oficial da Santa Casa ao Negócios. Contactada pelo ECO, a Associação Mutualista Montepio Geral confirma a informação, acrescentando que foram fechados os contratos com mais misericórdias.

“Foram fechados hoje [sexta-feira, 28 de dezembro] os contratos com a Santa Casa e outras 30 misericóridas e mutualidades”, refere fonte oficial da dona do Montepio. “A liquidação financeira vai acontecer até ao final do ano”, remata, sem revelar, no entanto, qual a participação com que, em conjunto, ficarão do banco controlado pela Associação Mutualista Montepio Geral, liderada por Tomás Correia.

Caso o contrato não tivesse sido assinado até este prazo, a dona do Montepio corria o risco de ter de devolver os 75 mil euros que já tinham sido transferidos pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, uma vez que esta entidade não tinha como justificar a saída deste valor no momento da contabilidade.

Ainda que a minuta do contrato, na mesma altura em que foi transferido o investimento, tenha sido assinada e enviada pela SCML ao presidente da Mutualistas, faltava ainda a assinatura de Tomás Correia, tal como a devolução do contrato à Santa Casa.

O passo final foi finalmente dados, durante os últimos dias, e a operação fica assim concluída.