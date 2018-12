A EDP Renováveis concluiu a venda de 10% do projeto eólico Moray Offshore, no Reino Unido, à China Three Gorges (CTG) por cerca de 39 milhões de euros (35 milhões de libras).

“A EDP Renováveis (EDPR) informa que […] foi concluída a venda de 10% de participação acionista e suprimentos no projeto Moray Offshore Windfarm (East) Limited (‘Mowel’), à China Three Gorges (Europe) S.A. (‘CTG EU’), detida pela China Three Gorges Corporation (‘CTG’), por um valor total de 35 milhões de libras”, pode ler-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a informação remetida ao mercado, com a conclusão deste processo, a EDPR ficou com uma participação no projeto ‘Mowel’ de 33,3%, juntamente com a DGE (33,4%), a ENGIE (23,3%) e a CTG (10%).

Na sessão desta sexta-feira da bolsa, a EDP Renováveis, que está a ser alvo de uma OPA por parte da CTG, registou uma desvalorização inferior a 1% para 7,55 euros.