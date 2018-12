Recuperação europeia contagia bolsa de Lisboa. BCP sobe 2,6%

Lisboa fecha a última sessão da semana a corrigir, depois de ter entrado em bear market na quinta-feira. A bolsa nacional foi contagiada pelo sentimento positivo na Europa, que recupera das perdas da semana, e também impulsionada pelo desempenho do BCP.

O índice de referência nacional, PSI-20, subiu 1,30% para os 4.647,16 pontos. Das 18 cotadas, cinco terminaram a sessão a descer, uma ficou inalterada, e as restantes ficaram no verde, a maioria das quais com ganhos superiores a 1%. O BCP foi um dos motores do índice, ao somar 2,58% para os 0,22 euros.

A generalidade das praças do Velho Continente terminou o dia pintada de verde, enquanto aguardam a votação do orçamento italiano para 2019 no Parlamento. O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 1,9%, o alemão DAX fechou a sessão a somar 1,71%, o britânico FTSE 100 avançou 2,2% e o espanhol IBEX 35 subiu 1,35%.

Por cá, a liderar os ganhos encontra-se a Mota-Engil, que avançou 3,19% para os 1,55 euros. Também a Corticeira Amorim teve um bom desempenho, ao subir 2,83% para os 8,72 euros. Destaque ainda para o setor do papel, com a Altri a registar uma subida de 2,55%, e a Navigator de 2,19%. No verde ficou também a EDP, que somou 2,02% para os 2,97 euros.

No vermelho, destaque para a Pharol, que afundou 5,15% para os 0,15 euros. A Semapa e os CTT também registaram perdas superiores a 1%, respetivamente 1,54% e 1,30%. A EDP Renováveis ficou também abaixo da linha de água, ao recuar 0,07% para os 7,55 euros.