Matthew Prince aterrou em Lisboa esta sexta-feira, mas a fila interminável para passar pelo controlo dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) não lhe causou uma boa primeira impressão. A situação não é nova para os milhares de turistas que diariamente cruzam a fronteira para entrar em Portugal. Só que, neste caso, não estamos a falar de um viajante qualquer. É um investidor.

Prince é o cofundador e presidente executivo da Cloudflare, uma tecnológica norte-americana que fornece serviços de segurança para websites na internet. O gestor veio a Portugal explorar a hipótese de investir num novo escritório da empresa em território nacional, mas a fila desiludiu.

“[Aterrei] em Lisboa para investigar a hipótese de abrir um escritório da Cloudflare aqui. A fila de duas horas para passar a imigração não causa uma boa primeira impressão”, escreveu o empreendedor norte-americano, numa mensagem acompanhada por uma fotografia de uma longa fila no Aeroporto Humberto Delgado.

Minutos depois, publicou um vídeo acelerado onde mostra mais um pouco da fila para passar o controlo fronteiriço. A legendar o vídeo, escreveu: “Depois de 11 horas de voos, é muito divertido passar horas nisto.”

Investimento não está em risco, garante Matthew Prince ao ECO

Apesar de poder ser pouco conhecida para a generalidade do público, a Cloudflare presta serviços importantes na área da tecnologia e é um nome famoso entre quem se move nesse setor. No final de outubro, o portal de tecnologia TechCrunch avançou que a Cloudflare está a preparar uma entrada em bolsa que a poderá avaliar em 3,5 mil milhões de dólares.

Contactado pelo ECO, Matthew Prince garantiu que, apesar das queixas, o investimento em Portugal não está em risco: “Uma fila num aeroporto não é suficiente para me assustar. Vamos tomas a decisão com base em vários fatores.” Noutro tweet, corrigiu as declarações iniciais e disse que a fila “durou apenas uma hora” e ainda elogiou a “gestão de expectativas” de quem estava a dirigir a fila.

Ainda assim, este caso ilustra os problemas de falta de capacidade que o aeroporto de Lisboa tem vindo a enfrentar, mas também mostra os efeitos de uma greve de funcionários do SEF que começou na passada quarta-feira e que deverá terminar esta sexta-feira. Os funcionários protestam contra a falta de pessoal nos serviços documentais.

Mostra também a importância das infraestruturas numa economia cada vez mais global, sobretudo num país que tem surfado a onda do empreendedorismo e da tecnologia, como é Portugal.

(Notícia atualizada às 13h53 com a resposta de Matthew Prince ao ECO)