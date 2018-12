O pagamento por inteiro do subsídio de Natal aos trabalhadores da Função Pública em novembro agravou o saldo das contas públicas. Até outubro, o conjunto das Administrações Públicas registava um excedente de 259 milhões de euros. Já nos primeiros 11 meses do ano, as contas voltaram a terreno negativo, com um défice de 624 milhões de euros, ainda assim 1.425 milhões melhor do que há um ano.

Estes dados foram divulgados esta sexta-feira pelo Ministério das Finanças e estão em contabilidade pública, ou seja, numa ótica de recebimentos e pagamentos.

Este ano o subsídio de Natal foi pago por inteiro aos trabalhadores em pensionistas do Estado em novembro e dezembro, ao contrário do que aconteceu no ano passado em que parte desta despesa foi paga em regime de duodécimos. Esta alteração adiou mais despesa para a reta final do ano. Segundo as Finanças, o subsídio de Natal está avaliado em quase 3.000 milhões de euros.

Os dados referentes a dezembro contarão com o peso da despesa com o subsídio de Natal dos pensionistas.

Em contabilidade nacional – a perspetiva que interessa a Bruxelas -, o saldo apresentava um excedente de 0,7% do PIB no final do terceiro trimestre. Foi na sequência deste número que Mário Centeno admitiu um resultado final melhor que o previsto.

A 21 de dezembro, o ministro das Finanças admitiu que o défice deste ano passa ficar “ligeiramente” abaixo da meta de 0,7% prevista para o conjunto do ano.

(Notícia em atualização)