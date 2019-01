Estivadores entregam pré-aviso de greve de seis meses

O Sindicato dos Estivadores e da Atividade Logística (SEAL) entregou, esta quarta-feira, um novo pré-aviso de greve, pouco mais de duas semanas depois de ter sido assinado um acordo com os operadores portuários para a integração de trabalhadores no Porto de Setúbal. A cumprir-se, a paralisação arranca no dia 16 de janeiro e só termina no dia 1 de julho.

A greve, que envolve todos os trabalhadores portuários efetivos e ainda os que têm vínculo contratual a termo certo, vai estender-se pelos portos de Lisboa, Setúbal, Sines, Figueira da Foz, Leixões, Caniçal, Ponta Delgada e Praia da Vitória.

O sindicato justifica o protesto com a “crescente proliferação de práticas anti-sindicais nos diversos portos portugueses, revestindo-se de extrema gravidade no porto de Leixões”. Em causa, acusa, estão comportamentos de “assédio moral, desde a perseguição à coação, desde o suborno à discriminação, desde as ameaças de despedimento até à chantagem salarial”.

Os estivadores apontam ainda que, após a assinatura do acordo que determinou a integração de 56 trabalhadores no porto de Setúbal, “não se encontram minimamente satisfeitas as garantias de resolução expedita dos problemas assinalados nos restantes portos nacionais, especialmente no porto do Caniçal, garantias essas que faziam parte desse acordo”.

O acordo assinado em dezembro — que, para além da integração destes 56 trabalhadores, previa integrar mais 10 a 37 numa segunda fase — pôs fim a uma paralisação de várias semanas em Setúbal. Quanto aos demais portos, afirmou então o presidente do SEAL, António Mariano, houve um “compromisso do Governo” para manter a mediação e, assim, serem alcançados novos acordos.