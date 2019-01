5 coisas que vão marcar o dia

Esta quinta-feira fica marcada pela tomada de posse de Tomás Correia na Associação Mutualista Montepio. Mas não é uma estreia, já que este será o seu quarto mandato à frente da maior mutualista do país. Já na Assembleia da República, o tema da habitação vai regressar e hoje discutem-se as propostas do PS e do PCP da lei de bases da habitação. No campo das greves, o Ministério da Saúde vai reunir-se com o sindicato de enfermeiros, com vista à negociação, e os trabalhadores do grupo Barraqueiro dão início a novos protestos.

Tomás Correia toma posse na Associação Mutualista Montepio

Hoje é o dia D. António Tomás Correia e os restantes dirigentes que foram eleitos no passado mês de dezembro para os vários órgãos da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG) tomam posse esta quinta-feira. As eleições para a AMMG tiveram como principal vencedora a lista A, liderada por Tomás Correia, que foi reeleito para o Conselho de Administração com 42,4% dos votos. Irá, assim, cumprir o quarto mandato à frente daquela que é a maior mutualista do país, que conta com mais de 620 mil associados e ativos de 4.000 milhões de euros.

Lei de bases da habitação regressa ao Parlamento

A Assembleia da República vai voltar a debater as propostas de lei de bases da habitação, tanto aquela que vem da parte do Partido Socialista (PS), como a proposta do Partido Comunista Português (PCP). “Trata-se de colocar na agenda um diploma absolutamente fundamental e decisivo para aquilo que é um setor chave e um direito fundamental determinante”, disse o vice-presidente do grupo parlamentar socialista, no final do passado mês de novembro, quando foi anunciado este agendamento para a primeira semana do mês de janeiro. A sessão plenária desta quinta-feira deverá começar às 15h00.

BCE divulga evolução monetária da Zona Euro

O Banco Central Europeu (BCE) divulga esta quinta-feira os números sobre a evolução monetária da Zona Euro, relativamente ao passado mês de novembro. Além disso, o banco com sede em Frankfurt (Alemanha) vai também revelar os balanços nacionais das instituições financeiras monetárias da Zona Euro, excluindo, contudo, o Eurossistema.

Ministério da Saúde recebe sindicatos de enfermeiros

Os sindicatos de enfermeiros vão, esta tarde, reunir-se com o Ministério da Saúde. Depois da greve “cirúrgica” dos enfermeiros, que adiou mais de dez mil cirurgias, a reunião de negociação — que integra representantes dos ministérios da Saúde e das Finanças, o Sindicato Democráticos dos Enfermeiros e (SINDEPOR) e a Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros (ASPE) — servirá para debater a contratação coletiva. Acontece às 16h30 na Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS).

Trabalhadores do grupo Barraqueiro em greve

Os trabalhadores das rodoviárias do Tejo, Lis e Oeste (grupo Barraqueiro) dão início esta quinta-feira a uma greve pelo aumento do salário e, também, pela unificação das regras de trabalho em todas as empresas. A greve, em Leiria, Santarém e Torres Novas, durará 48 horas, entre a meia-noite de dia 3 de janeiro e a meia-noite de dia 5 de janeiro. Os trabalhadores são afetos ao Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal (STRUP) e à Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS). Já em Lisboa, a concentração acontece às 11h00, em frente à sede do grupo Barraqueiro, com a presença de Arménio Carlos, secretário-geral da GTP-IN.