As vendas do setor automóvel em Portugal voltaram a aumentar, pelo sexto ano consecutivo. A maioria das marcas de luxo acompanhou a tendência.

Destas, a Jaguar foi a marca que mais vendeu em 2018, com um crescimento de 22,1% e um total de 851 automóveis vendidos. Seguiu-se a Porsche com 260 unidades vendidas e um aumento de 25,6%.















No outro extremo da tabela está a Lamborghini que vendeu sete carros, mais três do que em 2017. Das marcas que registaram uma queda nas vendas, a Maserati continua entre as três mais vendidas em Portugal (no segmento de luxo), enquanto a Aston Martin aparece mais no fundo da tabela com dez carros vendidos.