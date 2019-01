O ministro da Educação disse esta quinta-feira que o Governo voltará “atempadamente” às negociações com os sindicatos dos professores, com “boa fé negocial” e “transigência”, tendo salvaguardado que a “sustentabilidade financeira” estará sempre nas prioridades a ter em conta.

“Voltaremos às negociações atempadamente e, nesse sentido, o Governo voltará às negociações de forma responsável, sempre com transparência, e com a boa fé negocial que demonstrou durante toda esta legislatura, acreditando também que a concertação é importante“, disse esta quinta-feira aos jornalistas o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, à margem de uma visita as obras de requalificação da EB 2,3/S Dra. Judite Andrade, em Sardoal, no distrito de Santarém.

Nesse sentido, continuou, “o Governo também voltará às negociações tendo em conta, sempre, a sustentabilidade financeira, que é algo que também tem estado sempre nas nossas prioridades”.