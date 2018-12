Marcelo quer solução “mais criativa” para professores

Marcelo Rebelo de Sousa espera que o Governo encontre uma solução mais criativa para acordo com os professores. O Presidente da República admite promulgar decreto idêntico ao que vetou, mas com uma solução aberta para o futuro, em função das condições financeiras do país, escreve este sábado o Expresso (acesso condicionado).

A solução pode mesmo passar pelo tempo proposto pelo Governo de dois anos, nove meses e 18 dias mas não nos moldes em que até agora esteve em cima da mesa. A solução deve ter ainda em consideração o não comprometimento das contas públicas e agradar, não só aos sindicatos como também ao Parlamento.

De acordo com o semanário, o Presidente da República deverá promulgar um novo decreto para as carreiras dos professores que tenha uma fórmula genérica e “aberta”, ou uma norma “imaginativa”, a garantir que futuramente se possa ir mais além de forma sustentável para as contas públicas.