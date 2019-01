Regulador polaco aprova compra do Euro Bank pelo BCP

Cerca de dois meses após o fecho do negócio, chega o aval da concorrência polaca à compra pelo Millennium bcp, através do Bank Millennium, da operação polaca do Société Genérale, dá conta a Reuters, nesta quinta-feira.

A agência noticiosa, citando informação disponibilizada pelo Bank Millennium, explica que a autoridade da concorrência e da proteção do consumidor da Polónia aprovou a aquisição do Euro Bank pela unidade polaca do Millennium bcp.

Em causa está um negócio anunciado a 5 de novembro e avaliado em 428 milhões de euros, quantia a pagar em dinheiro pelo bank Millennium à Sociéte Genérale Financial Services Holding, uma subsidiária do Société Générale, por uma participação de 99,79% no Euro Bank.

De salientar que o BCP teve de enfrentar alguma concorrência para conseguir comprar o Euro Bank, tendo acabado por conseguir levar a melhor a instituições como o Crédit Agricole ou o Alior. Esta aquisição irá permitir reforçar a posição do Bank Millennium na banca polaca, bem como enriquecer a sua base de clientes de retalho.