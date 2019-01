Visitantes do Museu Berardo aumentaram 28,8% em 2018

As entradas no Museu Coleção Berardo, em Lisboa, registaram uma subida de 28,8% em 2018, sendo o segundo ano com mais visitas desde a inauguração, em 2007, segundo as estatísticas divulgadas à agência Lusa pelo espaço museológico. Instalado no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, o Museu Berardo recebeu 998.831 visitantes em 2018, tendo registado uma subida relativamente a 2017, ano em que se registaram 775.517 entradas. O ano em que o museu teve mais visitantes foi 2016, com 1.006.145 entradas.

A exposição Quel Amour!? foi a temporária mais visitada em 2018, com um total de 98.131 visitantes até 31 de dezembro, — mas continua patente até 17 de fevereiro deste ano — seguindo-se “Linha Forma e Cor”, com 90.808 visitantes. No que diz respeito às exposições temporárias inauguradas em 2018 e ainda patentes, a 31 de dezembro as contagens indicavam O Fogo das Ideias, com 57.798 visitantes, Purple, com 33.823, e Saudade, com 29.219 visitas.

Quanto às duas exposições permanentes do museu, os dados são os seguintes: Coleção Berardo (1900-1960)”, com 233.705 entradas entre 1 de janeiro e 31 de dezembro, e Coleção Berardo (1960-2010), com 191.864 entradas, encerrada a 10 de outubro. A exposição Saudade foi prolongada até dia 10 de fevereiro, depois de o encerramento ter estado previsto para o próximo domingo, dia 6 de janeiro.

Na sequência da renegociação do acordo entre o Estado e o colecionador e empresário José Berardo, que prolongou a instalação do museu por mais seis anos, renováveis, as entradas, gratuitas desde a inauguração, em 2007, passaram a ser pagas a partir de 1 de maio de 2017, mantendo o sábado como dia de entrada livre. Em novembro de 2016, o Governo e o colecionador José Berardo assinaram uma adenda ao acordo firmado em 2006 para a criação do museu, cujo acordo terminava ao fim de dez anos.

No documento, ambas as partes concordaram em manter o museu no CCB por mais seis anos renováveis, alterando algumas normas, nomeadamente o pagamento das entradas, o apoio financeiro definido bienalmente e a atualização dos espaços ocupados pelo museu, que aumentaram desde 2006.

O museu abriu em junho de 2007, com um acervo inicial de 862 obras da coleção de arte de José Berardo, cedidas em regime de comodato (empréstimo) ao Estado até 2016, avaliadas em 316 milhões de euros pela Christie’s, em 2006. Desde 1 de maio de 2017 que as entradas passaram a custar cinco euros, com descontos para jovens, seniores e visitantes com mobilidade reduzida, mantendo-se a entrada gratuita aos sábados.

O Museu Coleção Berardo ocupava o 65.º lugar na lista dos cem museus mais visitados do mundo em 2016, com 1.006.145 visitantes nesse ano, segundo o The Art Newspaper, publicação internacional especializada em arte contemporânea.