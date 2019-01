Revista de imprensa internacional

Ao contrário das previsões distópicas, o Banco Mundial garante que os robôs não estão a tirar empregos aos humanos. E por falar em emprego, em Espanha voltaram a trabalhar mais de 19 milhões de espanhóis, o número mais elevado desde 2007. Já no Reino Unido, o problema é outro: os empregadores estão a ter dificuldades em encontrar mão-de-obra qualificada. Do outro lado do Atlântico, Donald Trump respondeu com simpatia àquele que outrora chamou de rocket man e a multinacional da maçã antecipa um 2019 um tanto atribulado. Desaceleração económica da China colocou Tim Cook numa posição delicada.

Financial Times

Apple reduz previsão de vendas

A gigante tecnológica Apple reviu em a baixa previsão de vendas para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2019 e prevê encaixar 84 mil milhões de dólares, abaixo dos 93 mil milhões anteriormente previstos. A justificar a quebra, a empresa tem em conta a desaceleração económica da China e dos mercados emergentes que motivam vendas inferiores às esperadas.

Reuters

Trump espera reencontrar-se em breve com Kim-Jong Un

O presidente norte-americano, Donald Trump, disse ter recebido uma “grande” carta do líder da Coreia do Norte e acenou com um reencontro entre os dois num futuro próximo com vista à desnuclearização do país. Trump congratulou-se ainda com o facto de terem deixado de existir ensaios nucleares desde o encontro com Kim-Jong Un.

Cinco Días

Foram criados mais de meio milhão de empregos em Espanha durante 2018

O emprego continua a crescer em Espanha e em 2018 foram criados 563 965 novos empregos. Só no mês de dezembro 78.500 espanhóis encontraram posto de trabalho. Com estes números, a segurança social espanhola acaba o ano com mais de 19 milhões de pessoas no ativo, o que acontece pela primeira vez desde 2007. Continuam, ainda assim, desempregados cerca de 3 milhões e 200 mil espanhóis.

Bloomberg

Os robôs estão a roubar empregos? Ainda não

A previsão deixada pela robô Sophia, na edição de 2017 do Web Summit, ainda não se concretizou. Segundo o Banco Mundial, até agora, a automação dos processos produtivos teve um impacto insignificante a nível global. Por exemplo, enquanto nas últimas décadas as economias avançadas perderam empregos industriais, o mercado asiático registou um aumento desse tipo de trabalho, que mais do que compensou a primeira tendência. “Este medo de que os robôs vão eliminar os empregos não é apoiado pelas provas dadas até agora”, sublinha, por isso, o Banco Mundial.

The Guardian

Fabricantes britânicos enfrentam maior escassez de mão-de-obra dos últimos 30 anos

Desde 1989 que os fabricantes britânicos não tinham tanta dificuldade em encontrar mão-de-obra qualificada. Isto num momento em que o número de europeus a escolherem trabalhar no Reino Unido está em queda à boleia do Brexit. A Câmara de Comércio Britânica avança mesmo que, no final de 2018, cerca de quatro quintos dos empregadores tiveram dificuldades a encontrar os trabalhadores pretendidos: cerca de 81% dos fabricantes e 70% dos fornecedores de serviços reportaram tais obstáculos na busca por empregados qualificados e com experiência.

