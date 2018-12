O número de desempregados em novembro cresceu em relação ao mês anterior, mas desceu quando comparado ao mesmo mês de 2017. Foram 53.806 os desempregados que se inscreveram nos Serviços de Emprego de todo o país no mês passado, mais 2,1% do que em outubro.

No fim de novembro estavam registados, nos Serviços de Emprego do Continente e Regiões Autónomas, 334.897 indivíduos desempregados, numa subida de 0,2% relativamente a outubro, segundo revelam os dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Dentro dos grupos profissionais registados no desemprego, no continente, destacam-se os trabalhadores não qualificados, que representam um quarto do total. Também os trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção segurança e vendedores têm expressividade nos desempregados, sendo 20% do total.

Ficaram por preencher mais de 18 mil ofertas de emprego no final do mês. A maioria das ofertas diz respeito às áreas de atividades imobiliárias, administrativas e dos serviços de apoio. As vagas preenchidas em novembro rondaram as 6.780, um valor inferior ao mês anterior.

(Notícia atualizada às 11h36)