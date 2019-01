Benfica confirma rescisão com Rui Vitória

Rui Vitória abandonou o cargo de treinador do Benfica. A notícia é avançada, esta quinta-feira, pela TVI, que dá conta de que o técnico foi despedido depois da derrota frente ao Portimonense. Bruno Lage, atual treinador da equipa B, vai orientar a equipa frente ao Rio Ave no próximo domingo, enquanto treinador interino.

Já A Bola indica que terá sido Rui Vitória a comunicar a Luís Filipe Vieira que não estavam reunidas as condições para continuar a treinar a equipa. Assim, acrescenta o mesmo jornal, Rui Vitória deixará de ser treinador do Benfica com efeitos imediatos, mas continuará a receber o ordenado enquanto não encontrar novo clube.

A informação já foi, entretanto, confirmada pelo próprio clube, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). “A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa (…) que chegou a um princípio de acordo com o treinador Rui Carlos Pinha da Vitória para a rescisão do contrato de trabalho desportivo com efeitos imediatos”, pode ler-se no comunicado.

Há já algum tempo que se falava na saída de Rui Vitória, sobretudo após a goleada sofrida contra o Bayern de Munique, num jogo da Liga dos Campeões. Nessa altura, Luís Filipe Vieira segurou o técnico. Contudo, a derrota com o Portimonense veio acelerar a saída.

Jorge Jesus, Vítor Pereira e José Mourinho são alguns dos nomes que estão a ser avançados para assumir o comando técnico do Benfica de forma permanente.

(Notícia atualizada às 20h50 com mais informação)