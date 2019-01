Europa recupera. Lisboa avança à boleia da Galp

Depois de sessões marcadas por quedas acentuadas, as praças europeias voltam aos ganhos. A expectativa quanto ao fim da guerra comercial entre a China e os EUA está a puxar pelas ações do Velho Continente na última sessão da semana, com a bolsa nacional a acompanhar o movimento. Avança à boleia da Galp Energia.

Receios quanto ao abrandamento da economia global, num contexto de guerra comercial, pesaram nas bolsas nestas primeiras sessões do novo ano. Contudo, com a China e EUA a confirmarem um encontro na próxima semana para tentar um acordo que ponha fim a este diferendo, os investidores estão a respirar de alívio. O Stoxx 600 segue a ganhar 0,8%.

A generalidade das praças europeias está a recuperar, registando ganhos perto de 1%. E Lisboa não é exceção, com o PSI-20, o índice de referência do mercado português, a somar 0,91% para 4.789,43 pontos, com 16 das 18 cotadas que o compõem a apresentarem um desempenho positivo.

A Galp Energia destaca-se pela positiva, puxando pelo índice. A petrolífera soma 1,75% para 14,21 euros, recuperando das quedas recentes, mas beneficiando da valorização dos preços do petróleo nos mercados internacionais. O Brent segue a ganhar 1,34% para cotar nos 56,70 dólares em Londres.

EDP e EDP Renováveis também ajudam a bolsa, assim como as empresas do setor papeleiro, com a Altri a somar 2,39% e a Navigator a ganhar 1,56%. A Semapa, que controla a Navigator, é a cotada que mais sobe. Está a valorizar 3,45% para cotar nos 13,20 euros por ação.

O BCP soma 0,78% para 23,25 cêntimos, enquanto no retalho, a Jerónimo Martins ganha 0,15% e a Sonae apresenta uma valorização de 0,62%. A Sonae Capital, por seu lado, lidera as quedas, recuando 0,46% para 86,6 cêntimos, sendo este desempenho negativo acompanhando apenas pela REN que cede 0,16%.

(Notícia atualizada às 8h10 com mais informação)