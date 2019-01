Hoje nas notícias: Subsídios, alojamento local e T-Roc

Depois da polémica gerada em torno das viagens dos deputados, o socialista Jorge Lacão propõe que os três subsídios previstos para deslocações em trabalho político sejam fundidos num só. O dia fica ainda marcado pela proposta do PS para o alojamento local, que pretende limitar este tipo de arrendamento de curta duração nos prédios de habitação. Há boas notícias para quem conduza camiões à noite e até sinais de que os emigrantes qualificados estão dispostos a regressar a Portugal. Adivinha qual o modelo da VW mais vendido em Portugal?

Deputados podem vir a ter três subsídios num só

Se a proposta apresentada por Jorge Lacão avançar, os deputados podem vir a receber não três subsídios para deslocações em trabalho político aos círculos eleitorais e ao resto do país, mas apenas um para deslocações a qualquer ponto do país. A medida foi colocada em cima da mesa pelo deputado socialista, no âmbito do grupo de trabalho da Assembleia da República dedicado à revisão do regime de subsídios de deslocações dos deputados. Isto na sequência das várias polémicas em torno desta matéria registadas no último ano. Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado).

PS insiste em limitar alojamento local nos prédios de habitação

A proposta de lei de bases da habitação apresentada pelos socialistas estabelece que o arrendamento de curta duração fica sujeito a uma autorização “específica” das autarquias, distinguindo o uso do imóvel para habitação ou para alojamento local. O texto do PS — que será votado esta sexta-feira — introduz assim uma exigência que ainda não existe, isto é, um apartamento com uso habitacional pode, atualmente, ser usado para arrendamento de curta duração sem que seja necessária qualquer licença específica. Leia a notícia completa no Diário de Notícias (acesso livre).

T-Roc já é o quarto modelo mais vendido da VW em Portugal

O modelo T-Roc já ultrapassou as mil unidades vendidas por terras lusitanas, consagrando-se o mais vendido, no que diz respeito ao universo Volkswagen, no mercado nacional. De acordo com a Sociedade de Importação de Veículos Automóveis (SIVA), a greve dos estivadores no porto de Setúbal “afetou” as vendas, já que esta marca automóvel foi obrigada a recorrer a outros portos para importar carros. Leia a notícia completa no Jornal Económico (acesso pago).

Desconto de 64% nas portagens para camiões que circulem à noite

Em 2019, os camiões que circulem à noite vão beneficiar de um desconto de 64% nas portagens. Isto nas autoestradas do interior do país. Recorde-se que este ano está também prevista a redução de 15% a 25% das portagens para os veículos de transporte de mercadorias que circulem nesses territórios. Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (acesso pago).

Três em cada quatro emigrantes qualificados admitem regressar a Portugal

Muitos portugueses emigraram nos anos da crise. Mas muitos deles admitem regressar, especialmente os emigrantes qualificados, revela o Guia do Mercado Laboral, realizado por uma consultora na área do emprego e do recrutamento especializado. 78% dizem ter vontade de voltar ao país natal. Leia a notícia completa na Rádio Renascença (acesso livre).