A proposta conjunta tem por base os projetos do CDS, BE e PCP já aprovados na generalidade em meados do ano passado e tem sobretudo dois objetivos:

Assegurar o acesso a informação sobre os créditos em incumprimento por parte das comissões parlamentares de inquérito da Assembleia da República e Estabelecer um novo regime de transparência sobre os grandes créditos de instituições que receberam apoio financeiro público.

Quanto ao primeiro objetivo, os partidos querem evitar o que sucedeu quando os deputados da comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos (que recebeu uma injeção de 3,9 mil milhões em dinheiros públicos em 2017) foram impedidos de ter acesso à lista de devedores incumpridores do banco público, que alegou sigilo bancário para não divulgar os seus créditos problemáticos.

No que toca ao segundo ponto, prevê-se um mecanismo de transparência sobre os grandes créditos de instituições que receberam recursos públicos e que vai obrigar o Banco de Portugal à publicação de quatro relatórios. Dois relatórios vão ter informação pública aberta, sendo publicados no site do supervisor: um com os principais dados da injeção de fundos públicos e outro com dados agregados e anonimizados, com a lista das chamadas “Grandes Posições Financeiras” sem o nome dos credores. As grandes posições financeiras correspondem os créditos em incumprimento ou reestruturados no valor de mais de 5 milhões de euros, desde que igual ou superior a 1% do montante de fundos públicos injetados.

Os outros dois relatórios que o Banco de Portugal terá de elaborar contemplam “Informação Relevante” e reservada, para conhecimento do Parlamento, contendo dados sobre os valores dos créditos, garantias, responsáveis pela concessão, gestão ou reestruturação, entre outras. Um relatório terá de ser feito sempre que ocorra uma injeção de capital num banco com recurso a dinheiros públicos. O outro tem um cariz extraordinário, contendo as operações de crédito dos bancos “ajudados” pelo Estado nos últimos 12 anos.