Wall Street recupera à boleia de crescimento do emprego

As bolsas de Nova Iorque estão a recuperar, esta sexta-feira, das fortes quedas registadas na última sessão. Depois de um dia que ficou marcado pela queda de 10% da Apple, que acabou por arrastar consigo as principais praças de Wall Street, os investidores estão agora animados com novos dados relativos à economia norte-americana, que criou 312 mil novos empregos no mês de dezembro.

O índice de referência S&P 500 está a avançar 1,34%, para os 2.480,76 pontos. Já o industrial Dow Jones sobe 1,5%, para os 23.026,60 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq valoriza 1,66%, para os 6.569,53 pontos.

No setor tecnológico, que nos últimos dias tem sido fortemente penalizado, a tendência também é de recuperação. A Alphabet, a Microsoft, a Facebook e a Amazon estão todas a valorizar mais de 1%. Já a Apple, que na quinta-feira fechou a derrapar quase 10%, depois de ter revisto em baixa as previsões de vendas, está agora a avançar também acima de 1%.

Este movimento acontece depois de as autoridades norte-americanas terem revelado que, no mês de dezembro, foram criados 312 mil novos postos de trabalho, o maior número desde fevereiro e um valor que fica muito acima do que era antecipado pelos economistas, que apontavam para 182 mil novos empregos.

Em contrapartida, a taxa de desemprego aumentou de 3,7% para 3,9% em dezembro. Mas mesmo isso é visto com bons olhos pelos economistas, que veem este como um sinal de que a população considera ser mais fácil encontrar trabalho, para além de terem mais margem de manobra para negociar as condições laborais. Nos últimos doze meses, o salário médio aumentou em 3,2%.