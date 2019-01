Galp Energia valoriza 1%. Bolsa regressa aos ganhos

A bolsa nacional encerrou no verde, depois de um deslize na última sessão após seis sessões de ganhos. A contribuir para esta recuperação do principal índice bolsista estiveram os títulos da Galp Energia que valorizaram 1%, numa altura em que o preço do petróleo dispara nos mercados internacionais.

O PSI-20 fechou a somar 0,29% para 4.923,97 pontos, recuperando da queda de 0,3% na sessão anterior em que foi prejudicada pelo setor do retalho. Lisboa acompanhou, assim, o sentimento positivo que se viveu nas restantes praças europeias. Das 18 cotadas nacionais, duas encerraram inalteradas e seis em terreno vermelho.

A contribuir para este desempenho do principal índice bolsista nacional estão os títulos da Galp Energia que valorizaram 1% para 14,575 euros, depois de terem caído 0,4% na última sessão. Esta recuperação acontece numa altura em que o barril de Brent está a somar 3,17% para 60,58 dólares enquanto o WTI sobe 3,76% para 51,65 dólares.

Destaque ainda para as ações da Jerónimo Martins que subiram 0,71% para 10,68 euros e do BCP que avançaram 0,12% para cotar nos 24,51 cêntimos.

A maior subida desta sessão coube à Pharol, cujos títulos dispararam 8,57% para 19,26 cêntimos, depois de a empresa ter alcançado um acordo com a Oi, pondo fim a todos os litígios. Por sua vez, a Ibersol cresceu 3,19% para 8,42 euros e a Semapa somou 2,58% para 14,34 euros.

A impedir uma subida mais expressiva do PSI-20 estiveram os títulos da EDP Renováveis que desvalorizaram 1,14% para 7,78 euros, enquanto a EDP se manteve inalterada. Os CTT deslizaram 0,06% para 3,078 euros e a Navigator recuou 3,772 euros.

Os títulos da Mota-Engil, que brilharam na abertura da sessão ao subir 4%, inverteram a tendência e desvalorizam 0,12% para 1,722 euros.

