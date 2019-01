O ramo de investimento do grupo Sonae foi novamente às compras. A Sonae IM acaba de anunciar a compra de uma posição maioritária na Excellium, uma empresa de cibersegurança do Luxemburgo. Na fusão entra também a S21sec, que já era detida pela holding portuguesa, dando origem a um novo grupo tecnológico europeu com mais de 500 colaboradores. A informação foi revelada pela Sonae IM num comunicado, sem desvendar o montante envolvido na operação.

Segundo a Sonae, a Excellium é uma empresa com uma importante base de clientes, nomeadamente “conceituadas instituições financeiras” no Benelux, assim como “entidades governamentais e grupo económicos” com atividade naquela região. Tem ainda uma “solução proprietária de gestão de cibersegurança” que vai reforçar o “portefólio de serviços e tecnologias” que já eram prestados pelas empresas da Sonae.

“Tendo em conta que o cibercrime tem vindo a crescer de forma exponencial, não só em número de incidentes, mas também em termos de impacto e complexidade, a realização deste investimento é particularmente importante, porque aumenta a capacidade de inovação de ambas as empresas para a prestação de serviços altamente especializados no combate a estas ameaças”, refere a Sonae IM num comunicado.

Carlos Alberto Silva, administrador executivo da Sonae IM, confessa a “aposta na consolidação do setor”. “No seguimento da aquisição em 2016 da Sysvalue, em Portugal, e da fusão da S21sec com a Nextel em Espanha, durante 2018, esta transação reforça a nossa aposta na consolidação do setor. Adicionalmente, trata-se de um marco relevante na nossa trajetória, sendo o nosso décimo investimento em cibersegurança desde 2014″, indica o gestor.