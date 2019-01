Revista de imprensa internacional

O crescimento económico em Espanha foi revisto em baixa pelo Governo, porque a meta do défice apontada pelo executivo atual foi chumbada no Senado. Pela Venezuela, Maduro prepara-se para começar o segundo mandato, ignorando críticas nacionais e internacionais, que questionam a legitimidade das eleições. A Fiat tem de pagar as consequências por ter manipulado os testes de emissões poluentes dos motores a diesel, em multas que devem ascender os 600 milhões de dólares. Veja estas e outras notícias que marcam a atualidade internacional.

Governo espanhol revê em baixa crescimento do PIB

A previsão de crescimento económico em Espanha para este ano foi revista em baixa pelo Governo espanhol, caindo uma décima para os 2,2%. Esta descida deve-se a um maior ajuste fiscal, já que o Orçamento do Estado teve de ser feito tendo em conta o défice orçamental anterior em vez de os objetivos que o executivo de Pedro Sánchez queria, que foram bloqueados no Senado, explicou a ministra da Economia, Nadia Calviño.

Maduro toma posse para segundo mandato rodeado de críticas

Nicolás Maduro inicia, nesta quinta-feira, o segundo mandato de seis anos enquanto presidente da Venezuela, apesar das críticas nacionais e internacionais relativas à legitimidade da reeleição. O líder encontra apoio apenas nas forças militares e no Supremo Tribunal de Justiça, a quem fará o julgamento, ao invés da Assembleia, como seria normal, onde a oposição tem a maioria. O país latino encontra-se a passar por uma crise económica que levou muitos dos habitantes do país a sair, à procura de condições melhores.

Fiat Chrysler deve pagar cerca de 650 milhões em caso das emissões

O grupo Fiat Chrysler acordou pagar um valor que rondará os 650 milhões de dólares por processos avançados pela Justiça norte-americana, devido ao uso de software ilegal de controlo de motores em veículos a diesel, que produziram resultados falsos em testes de emissões. Esta interferência fez com que alguns veículos passassem os testes, apesar das emissões poluentes serem mais altas do que o permitido.

Rolls Royce avisa que Brexit pode travar produção

Se o Reino Unido sair da União Europeia sem um acordo, a fabricante de automóveis Rolls Royce terá de enfrentar alguns desafios. A fábrica de carros de luxo da marca no sul da Inglaterra arrisca-se a uma paralisação, provocada por atrasos nas alfândegas que impeçam a chegada das peças. A maioria das peças é importada, sendo que apenas 8% é fabricado no Reino Unido. Mesmo assim, a empresa não pondera sair do país, por não querer perder a reputação criada na fábrica britânica.

Vendas de smartphones caem pela primeira vez em 2018

O ano que passou marcou a primeira vez desde sempre que o mercado global dos smartphones encolheu. A queda foi de 1%, de acordo com dados preliminares. Foi na China que se sentiu mais esta tendência, onde o abrandamento da economia e a guerra comercial com os Estados Unidos prejudicaram as vendas de telemóveis. Algumas das principais marcas a operar no setor, nomeadamente a Apple e a Samsung, já avisaram os investidores de que os resultados do ano ficariam aquém do esperado. Mesmo assim, a esperança não está perdida, visto que se prevê que 2019 seja um ano melhor para o mercado.

