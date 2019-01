Há mudanças na startup britânica de entrega de comida Deliveroo. O chefe do departamento de operações Roy Blanga, que era um dos executivos mais antigos da empresa, saiu em dezembro. O sucessor será Rohan Pradhan, que fez parte da equipa fundadora do Amazon Prime Now.

Depois de ser responsável pela implementação europeia do Prime Now, o novo diretor das operações chegou à Deliveroo, onde liderou a Editions, cozinhas pop-up que apoiavam restaurantes a garantir as encomendas, de acordo com a Business Insider (acesso pago/conteúdo em inglês).

Rohan Pradhan já se tinha aventurado pelo mundo das startups, ao criar a sua própria. A Chefstro é também uma plataforma dedicada à alimentação, que tem como objetivo fazer a ponte entre chefs de restaurantes e clientes que os procuram para jantares ou eventos pop-up, por exemplo.

Já o seu antecessor Roy Blanga, antes de se juntar à startup, em 2015, era vice-presidente das operações na Europa do norte da Groupon. O executivo encabeçou a expansão global da Deliveroo depois de esta ter conseguido arrecadar 100 milhões de dólares para ver para além da Europa.

A startup britânica, avaliada em dois mil milhões de dólares, já chamou a atenção da Uber, com quem terá estado em negociações de aquisição. Na altura, já se previa que as conversações podiam não resultar, já que a Deliveroo e os seus investidores não mostravam intenções de abrir mão da independência.