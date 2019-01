21.950 milhões de euros. É este o valor total de investimento que consta do Plano Nacional de Investimentos 2030, que deverá ser entregue esta sexta-feira no Parlamento.

Do total de quase 22 mil milhões de euros, o Estado entrará com 18% do investimento (cerca de 3.959 milhões) sendo, cerca de 60% assegurado pelo setor privado e por fundos europeus, escreve o Jornal de Negócios [acesso condicionado] esta sexta-feira.

Segundo o documento, que foi analisado no Conselho de Ministros desta quinta-feira, o setor empresarial do Estado deverá aportar 1.466 milhões de euros aos projetos para a próxima década e, com a redução dos encargos com as parcerias público-privadas, será possível ir buscar mais 1.586 milhões que vão integrar o orçamento da Infraestruturas de Portugal.

De entre todos os setores considerados, o dos transportes e mobilidade será o que absorve a maior fatia do investimento 12.678 milhões de euros, 58% do total.