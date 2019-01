A Mercedes-Benz.io elegeu Portugal para instalar o primeiro centro mundial de competências a nível digital. Foi em 2017 que avançou com a criação deste hub, tendo vindo a reforçá-lo desde então. Mas a fabricante alemã quer mais. Pretende reforçar a equipa para um total de 140 profissionais ainda este ano, que vão trabalhar, entre outros, na plataforma de e-commerce da marca a nível mundial.

“Já contratámos mais de 90 pessoas e o objetivo é acabar 2019 com mais de 140 pessoas”, refere fonte oficial da Mercedes Portugal, em resposta às questões colocadas pelo ECO. Ou seja, ao longo deste ano, a divisão tecnológica da fabricante de automóveis alemã pretende atrair mais 50 engenheiros.

Essa vontade é bem visível através do site da empresa, nomeadamente no que respeita às ofertas de emprego disponíveis para Lisboa. Há duas dezenas de ofertas, muitas delas para programação. Entre as missões dos engenheiros que forem contratados está o desenvolvimento da plataforma de vendas online da marca.

“Temos pessoas a desenvolver a plataforma de e-commerce da Mercedes a nível mundial. Não está a ser desenvolvida totalmente cá” mas o hub português, que vai instalar-se no Hub Criativo do Beato, também contribui para esta solução tecnológica que chegará a muitos dos mercados em que a fabricante está presente.

“A plataforma não é um projeto, mas um produto. O que significa que nunca estará pronta mas em desenvolvimento constante à medida que o mercado muda“, explica fonte oficial da marca. “Estamos a desenvolver diferentes funcionalidades e começar a fazer roll-outs para diferentes mercados”, salienta.

Além disso, em Lisboa estão também a ser desenvolvidas tecnologias para a condução autónoma, bem como criadas aplicações ligadas aos automóveis da marca alemã. Daí que entre as ofertas de emprego se encontrem também vagas para especialistas no desenvolvimento de software para Android, da Google, e iOs, da Apple.