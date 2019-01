Pedro Marques pode ser o nome que figura no topo da lista socialista para as europeias. O ministro do Planeamento e Infraestruturas estará entre os principais candidatos a liderar o PS nas eleições para o Parlamento Europeu, que decorrem entre 23 e 26 de maio deste ano.

Apesar de estar próxima, a decisão, que cabe ao secretário-geral do partido, António Costa, ainda não está tomada, avança o Público (acesso condicionado). Entre os nomes que também estão a ser considerados encontram-se Augusto Santos Silva e Maria Manuel Leitão Marques. O anúncio oficial será feito por António Costa a 16 de fevereiro, na convenção europeia do PS, no Porto.

A idade de Pedro Marques, 43 anos, pode ser um dos fatores que contribui para esta escolha, já que António Costa tem como objetivo levar a cabo um rejuvenescimento dos quadros. O percurso enquanto político e ministro também pesa, principalmente em áreas como a gestão dos fundos comunitários e a negociação do novo programa financeiro e orçamental da União Europeia.

A experiência enquanto secretário de Estado da Segurança Social, entre 2005 e 2011, aquando lidou com fundos comunitários, é ainda outro ponto a favor do atual ministro.