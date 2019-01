Free Electrons: as ideias com energia voltam ao pitch

O Free Electrons, programa de aceleração para startups com projetos na área da energia, está de volta. A organização anda à procura de startups com ideias promissoras que possam trabalhar com as utilities líderes do setor da energia nos seus mercados em soluções conjuntas.

Tal como no ano passado, o programa inclui três módulos mundiais: o primeiro, em Columbus, no estado norte-americano do Ohio, em maio, o segundo em Hong Kong, na China, em junho e, o terceiro e último módulo, em Lisboa, em setembro. O vencedor será anunciado na capital portuguesa e terá direito a um prémio de 200 mil dólares.

Em duas edições, o programa mundial atraiu mais de 1.000 candidaturas de startups de 70 países de todo o mundo. Em 2018, a EDP desenvolveu projetos-piloto e investiu em quatro startups de entre os participantes. Nos dois primeiros programas de aceleração, as startups gerara mais de sete milhões de euros em contratos de negócio assinados entre 27 startups e dez utilities, avança a organização em comunicado.

Os fundadores do Free Electrons são a Ausnet Services (Austrália), DEWA (Dubai), EDP (Portugal), ESB (Irlanda), Innogy (Alemanha), Origin Energy (Austrália), SP Group (Singapura) e Tokyo Electric Power (Japão), e o programa de aceleração conta com o apoio da portuguesa Beta-i.

As inscrições para o programa de aceleração decorrem até 22 de fevereiro. Os projetos selecionados são conhecidos a 13 de março.