A manhã num minuto

A instituição liderada por Carlos Costa reduziu em uma décima a previsão de crescimento para Portugal este ano. Pressão sobre Governo sobe a menos de um mês do Programa de Estabilidade.

Nas previsões que divulga esta quinta-feira, o banco central está a contar com atualizações dos salários na Função Pública ao nível da inflação, apesar de o Governo não ter assumido essa decisão.

Lesados recorreram ao tribunal no Estado onde está sediado o Lone Star para tentarem obter documentação relacionada com a retransmissão da dívida do BES e a venda do Novo Banco.

Elliott quer incluir novo ponto na ordem de trabalhos da próxima Assembleia Geral Anual para manter a atual limitação de 25% nos direitos de voto dos acionistas da EDP.

A empresa está a vender uma carteira que inclui o edifício do Porto Palácio Congress Hotel & SPA e outros dois edifícios de escritórios. Os ativos fazem parte de um fundo avaliado em 70 milhões.