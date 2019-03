Era Vítor Constâncio governador do Banco de Portugal quando, em 2002, o então administrador da Caixa Geral de Depósitos (CGD) Almerindo Marques lhe enviou duas cartas a denunciar operações irregulares e lesivas para o banco público. Almerindo Marques não obteve resposta a essa correspondência, insistiu e depois encontrou-se com Vítor Constâncio que lhe disse que o supervisor não dispunha de “recursos para mandar fazer uma auditoria” nem era “oportuna fazê-la ao maior banco do sistema”, segundo revelou o Jornal Económico.

Vítor Constâncio é quem se segue na II comissão de inquérito à recapitalização da CGD e aos atos de gestão e vai ser confrontado pelos deputados na qualidade de antigo governador do Banco de Portugal a partir das 17h00. A última vez foi ao Parlamento foi em junho de 2012, mas a assunto era outro: nacionalização do BPN.