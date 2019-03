Habitação, educação, urbanismo. Se pudesse escolher, onde investia na sua cidade? Agora pode tirar as teimas e experimentar fazer um orçamento para a capital portuguesa. A Câmara Municipal de Lisboa (CML) lançou uma app que permite construir e planear um orçamento para a cidade, bem como simular quanto é que cada cidadão entrega e como é utilizada a verba.

Para além de explorar o orçamento atualizado da CML, pode fazer as suas próprias contas em dois simuladores. Na app “Eu sou Lisboa” pode, por exemplo, calcular a taxa de IRS para uma família média de dois contribuintes e um dependente, casados ou em comunhão, e ambos contribuintes. Já no simulador “O Meu Orçamento” ganha poder para decidir onde investir, e onde cortar.

O objetivo desta aplicação, que está disponível para download na App Store e no Google Play e no site da CML, é que o cidadão consiga “entender melhor como são geridas as receitas e despesas em cada ano da vida da cidade”, explica a câmara em comunicado. Se quiser saber como funciona noutros países, pode ainda espreitar o orçamento de cidades como Paris ou Nova Iorque.

Para além desta app, foi também inaugurada uma loja física, junto à Praça do Município, apelidada de Lisboa Participa. Aqui serão respondidas as questões dos cidadãos sobre os processos participativos da CML, como o Orçamento Participativo. Tertúlias, sunsets ou oficinas participativas são alguns dos momentos planeados para o espaço.