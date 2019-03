Comprar casa está cada vez mais caro, mas arrendar também. Enquanto os preços subiram mais de 10%, os valores exigidos no arrendamento aumentaram 9,3% no ano passado. Em Lisboa, a região mais cara para arrendar um apartamento, os preços registaram um agravamento expressivo, com várias freguesias a apresentarem variações de mais de 20%. Santo António lidera, mas só na capital. Castro Marim é o “campeão” nacional.

A vila raiana portuguesa pertencente ao Distrito de Faro, no Algarve, região caracterizada por forte presença estrangeira, registou o maior aumento percentual no valor das rendas, no ano passado. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), neste município que conta com menos de 7.000 habitantes, verificou-se um agravamento de 28,4%. O valor mediano das rendas passou de 4,86 para 6,24 euros por cada metro quadrado, entre 2017 e 2018.

O Algarve é a terceira região do país com maior proporção de novos contratos, a seguir ao Porto e a Lisboa, as duas mais caras do país. Com este forte aumento no valor do metro quadrado nos contratos de arrendamento, Castro Marim bateu a subida de 27,3% registada na freguesia alfacinha de Santo António.

A freguesia onde está localizada a Avenida da Liberdade, a rua mais cara do país, passou, com o forte aumento registado no ano passado, a ser mesmo a mais cara de todas, suplantando o Parque das Nações. O valor do metro quadrado disparou para 14,10 euros, elevando o custo de um arrendamento de um apartamento de 100 metros quadrados para uma média de 1.410 euros.

Todas as freguesias da capital registaram um forte aumento, levando o custo mediano no concelho a subir 16%. No Porto, o aumento foi idêntico, de 16%, levando a média nacional a aumentar 9,3% para 4,80 euros.

Lisboa é, de longe, o concelho mais caro, com um valor mediano de 11,60 euros por metro quadrado no arrendamento, no final do ano passado. Por contraponto, Belmonte continua a figurar na última posição. O concelho do distrito de Castelo Branco é o mais barato do país com um preço de 1,7 euros por metro quadrado. Lisboa bate Belmonte, com o valor das rendas a ser quase seis vezes superior.

Entre os dez municípios com as rendas mais baratas do país estão Vila Nova de Foz Côa, Sátão, Lamego, Celorico de Basto, Moimenta da Beira, Macedo de Cavaleiros, Valpaços, Oliveira do Hospital e Mortágua, todos com um valor máximo de renda de 2,36 euros por metro quadrado.