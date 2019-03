As bolsas norte-americanas estão em alta. Nem mesmo o abrandamento do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos da América (EUA) foi suficiente para ditar perdas em Wall Street. A valorização das ações das tecnológicas está a elevar os ganhos no mercado bolsista.

O índice industrial Dow Jones abriu a ganhar 0,26% para 25.693,32 pontos, enquanto o financeiro S&P 500 sobe 0,14% para 2.809,40 pontos e o tecnológico Nasdaq avança 0,22% para 7.660,07 pontos.

Os investidores mostraram, assim, que não estão desanimados com os dados esta quinta-feira divulgados pelo Departamento do Comércio norte-americano. A economia dos Estados Unidos travou mais do que o previsto anteriormente no quarto trimestre de 2018, o que representa mais um sinal negativo para o início de 2019. Ainda assim, e apesar desta revisão em baixa, o crescimento anual manteve-se nos 2,9%, que é o maior desde 2015.

As bolsas norte-americanas estão a ser animadas, graças aos ganhos nas empresas tecnológicas. A Apple está a valorizar 0,14% para 188,73 dólares, enquanto a Microsoft sobe 0,54% para 117,40 dólares. Os ganhos estendem-se ao comércio online, com a Amazon a valorizar 0,48% para 1 774,23 dólares.

A negociação comercial entre os EUA e a China está, também, a deixar os investidores expectantes. Esta quinta-feira, as duas maiores economias do mundo retomam uma nova ronda de negociações, com o objetivo de superar as tensões comerciais entre as duas.