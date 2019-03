A Altice Portugal quer incorporar até 50 novos colaboradores “nas próximas semanas” num total de 200 até ao final do ano. As contratações já começaram e surgem depois da conclusão daquele que ficou conhecido por “Programa Pessoa”, através do qual “menos de 1.000” trabalhadores mais velhos da empresa aceitaram suspender os contratos ou a pré-reforma, mediante o pagamento de parte do salário.

A administração da empresa lançou o programa em meados de janeiro, com a intenção de reduzir o número de trabalhadores mais velhos e recrutar talento mais jovem. Concluído o programa, a empresa “quer incorporar cinco dezenas” de novos trabalhadores nas próximas semanas, sendo que, recentemente, também recrutou dois novos diretores no mercado, um deles a uma empresa concorrente.

As informações foram transmitidas aos jornalistas num encontro esta sexta-feira, em Lisboa, que acontece um dia depois de a Altice Portugal ter apresentado os resultados do ano de 2018. Neste período, o lucro antes de impostos da dona da Meo caiu 11%, para 840,1 milhões de euros, e as receitas totais derraparam 3,1%, para 2.074,5 milhões de euros, comparativamente com os resultados apurados em 2017 e ajustados às novas normas de contabilidade IFRS15.

Em reação aos números, Alexandre Fonseca, presidente executivo da Altice Portugal, recusou que os resultados tenham piorado em relação a 2017. “Não era expectável que o ano de 2018 fosse de aumento das receitas”, disse, enaltecendo que a Meo angariou “mais de 50% das adições líquidas do mercado”. Além disso, de acordo com o gestor, o historial do setor mostra que último trimestre costuma ser “mais fraco” para os negócios das telecomunicações.