A administração da Altice Europe prometeu dar novidades sobre o processo da venda da rede de fibra ótica em Portugal “no final do segundo trimestre”. A informação foi revelada por um dos administradores da dona da Meo durante a conferência com analistas, no seguimento da apresentação dos resultados.

“É demasiado cedo para comentar. Estamos a meio do processo. No final do segundo trimestre, seremos capazes de fornecer atualizações [ao mercado]”, disse um dos responsáveis máximos do grupo que detém a Altice Portugal — e, consequentemente, a operadora Meo.

Já era público que a Altice queria replicar em Portugal o negócio que o grupo concluiu em França: vender parte da rede de fibra ótica a um investidor externo, uma operação que permitirá à empresa reduzir a dívida e aumentar o foco nas operações core, isto é, o negócio das telecomunicações. E já se conhece o nome de alguns dos investidores interessados.

Na conferência telefónica, os líderes da Altice Europe — que tem Alain Weill como presidente executivo — revelaram também que o negócio da venda da fibra em França foi concluído esta semana. A empresa obteve uma mais-valia de 1,8 mil milhões de euros com a operação de alienação de parte do ativo a um consórcio da Allianz e da Axa.

Esta quinta-feira, a Altice Portugal revelou que o resultado financeiro obtido em 2018 se agravou quando comparado com 2017. O EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) caiu mais de 11%, para 840,1 milhões de euros, enquanto as receitas totais da dona da Meo caíram 3,1%, para 2.074,5 milhões de euros.